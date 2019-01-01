Елена Зеленская очаровала Сеть новогодним фото

Первая леди Украины призналась, что 2019-й стал для нее годом-вызовом.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская поделилась в соцсети новогодней фотографией и подвела итоги 2019 года.

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Так, на своей странице в Instagram первая леди Украины опубликовала милый снимок, где она в светло-коричневом свитере наряжает новогоднюю елку. В описании к кадру Зеленская назвала 2019-й годом-вызовом с множеством испытаний на прочность и тренировок на ответственность. Кроме того, Елена пожелала всем украинцам, чтобы новый 2020 год был добрым и радостным.

“Сказати, що 2019-й став для мене роком-викликом, – це, мабуть, все одно що промовчати. Та все ж я хочу подякувати йому. За випробовування на міцність, за тренування відповідальності, за відчуття підтримки – як ніколи досі, за марафон емоцій. Прощавай, 2019-й! І ласкаво просимо, новий, 2020-й! Бажаю, щоб для кожного з нас він був добрим, радісним і світлим! З Новим роком!“, - написала супруга президента.

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Пользователи Сети также поздравили первую леди страны с праздником, а также осыпали ее комплиментами в комментариях.

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“С наступающим! Мира, счастья, терпения! Мы вас любим!“, “З новим роком, наша королева“, “ЯКА ВИ КРАСИВА“, “З Новим Роком і дякуємо Вам за те, що ви гідно виконуєте це випробування“, “Дякую вам. Бажаю вам усього найкращого, щоб мрії здійснувалися!“, “Огромного вам счастья, вы такая умничка, спасибо вам за пример настоящей леди, вы пример семьи и Человечности“, - пишут подписчики.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала о статусе первой леди.

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