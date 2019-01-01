Все обсуждают: похудевшая Адель отдыхает на Карибских островах
Но новые снимки Адель, которые появились накануне в сети, всерьез встревожили ее поклонников. Дело в том, что певица очень похудела.
Читай также: Маргарита Паша показала растяжку на Бали
31-летняя Адель проводит начало января на Карибских островах. Певица наслаждается отдыхом в компании Гарри Стайлза и Джеймса Кордена, о чем свидетельствую снимки папарацци.
Звезда была запечатлена в платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру Адель.
Фанаты исполнительницы обеспокоены ее внешним видом, мол она слишком похудела. А вот СМИ пишут, что новым тайным избранником Адель быть 25-летний певец Гарри Стайлс, так как папарацци часто видят их вместе.
Напомним, что минувшей осенью Адель официально подала на развод.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил