Все обсуждают: похудевшая Адель отдыхает на Карибских островах

Певица значительно потеряла в весе.

Но новые снимки Адель, которые появились накануне в сети, всерьез встревожили ее поклонников. Дело в том, что певица очень похудела.

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31-летняя Адель проводит начало января на Карибских островах. Певица наслаждается отдыхом в компании Гарри Стайлза и Джеймса Кордена, о чем свидетельствую снимки папарацци.

Звезда была запечатлена в платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру Адель.

Фанаты исполнительницы обеспокоены ее внешним видом, мол она слишком похудела. А вот СМИ пишут, что новым тайным избранником Адель быть 25-летний певец Гарри Стайлс, так как папарацци часто видят их вместе.

Напомним, что минувшей осенью Адель официально подала на развод.

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