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Виктория Бекхэм снялась для глянца и рассказала о своих недостатках

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Дизайнерка стала звездой нового выпуска Harper's Bazaar.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм
Instagram

Британская дизайнерка Виктория Бекхэм стала лицом февральского выпуска Harper's Bazaar. Для глянца она примерила одежду из собственной коллекции, а результатом работы с фотографом поделилась в своем Инстаграм. 

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В интервью Виктория Бекхэм призналась, что не считает себя красавицей.

Считаю ли я себя красивой? Нет, абсолютно нет. Но я делаю лучшее из того, что имею. Я знаю все свои недостатки и улыбаюсь: я такая, как есть, и не собираюсь пытаться что-либо исправлять. Мне понадобилось много времени, чтобы признать, что в 45 лет со мной на самом деле все так, - говорит Виктория.

Автором снимков стала Эллен фон Унверт.

Недавно Виктория и Дэвид Бекхэмы крестили своих младших детей.

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Теги: Виктория Бекхэм
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