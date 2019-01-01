Бруклин Бекхэм впервые показал свою новую девушку

Син Дэвида и Виктории Бэкхемов обнародовал совместное фото с новой возлюбленной.

Старший сын певицы и дизайнера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма, Бруклин впервые поделился в соцсети снимком со своей новой возлюбленной.

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На официальной странице Бекхэма-младшего в Instagram появился кадр, где он позирует в компании 24-летней Николы Пельтц. На снимке влюбленные запечатлены в спортивных нарядах и в домашней обстановке. При этом девушка Бруклина показала, как выглядит без макияжа и со взъерошенными волосами.

instagram.com/brooklynbeckham

Про новую возлюбленную сына Бекхэмов известно немного. Она является дочерью миллиардера и промышленника Нельсона Пельтца. Пару впервые застукали вместе в конце октября 2019 года на на вечеринке по случаю Хэллоуина.

Ранее сообщалось, что Виктория и Дэвид Бекхэмы крестили своих младших детей.

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