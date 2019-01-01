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Виктория и Дэвид Бекхэмы крестили своих младших детей: фото

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В крестные знаменитости пригласили своих звездных друзей.
Виктория и Дэвид Бекхэм
Виктория и Дэвид Бекхэм
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В канун Рождества Виктория и Дэвид Бекхэм крестили свою единственную дочь и младшего сына. Крестными родителями восьмилетней Харпер и 14-летнего Круза стали не менее знаменитые люди - актриса Ева Лонгория и певец Марк Энтони.

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Церемония состоялась вчера, 21 декабря. Об этом Виктория сообщила на своем аккаунте в Instagram.

instagram.com/victoriabeckham/

Крещение младшего сына Круза и дочери Харпер прошла в Котсуолде, в церкви недалеко от загородного особняка Бекхэмов. На церемонии присутствовали и старшие дети супругов: 20-летний Бруклин и 17-летний Ромео.

Недавно Дэвид Бэкхем умилил фолловеров новыми фотографиями с дочерью.

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Теги: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, дети звезд, Ева Лонгория
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