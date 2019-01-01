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Колин Ферт встретил праздники с бывшей женой

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Актер совсем недавно подал на развод.
Колин Ферт встретил праздники с бывшей женой
Колин Ферт встретил праздники с бывшей женой
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Британский актер Колин Ферт, который в декабре прошлого года решил развестись с женой, встретил с ней новогодние праздники. Об этом свидетельствую фотографии, которые Ливия Джуджолли опубликовала на своей странице в Инстаграм.

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Как выяснили журналисты, празднование Нового года бывшая супруга актера организовала в собственном доме, куда пригласила самых близких друзей, включая самого Ферта.

На одном из кадров бывшие супруги позировали перед камерой телефона, нежно обнимаясь. А вот на другом фото Ливия показала уютный отдых с гостями в ее дворе.

Как мы закончили и как мы начали праздновать Новый год. Прощай, 2019-й, и привет, новое десятилетие, - написала Ливия Джуджолли.

Напомним, что Колин Ферт подал на развод из-за измены Ливии, произошедшей в 2018 году. Через год после скандала он все же решил разорвать отношения с женой.

Ранее мы писали, что Колин Ферт подал заявку на гражданство Италии.

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Теги: Колин Ферт, актер, развод
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