Известная модель призналась, что страдала от алкогольной зависимости

Эльза Хоск подвела итоги десятилетия.

“Ангел“ Victoria's Secret Эльза Хоск призналась в том, что страдала от алкогольной зависимости. Об этом она рассказала своим фолловерам в социальной сети, подводя итоги последнего десятилетия.

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Хоск опубликовала коллаж с обложками журналов, для которых она снялась за последние годы, а в подписи рассказала, что десять лет назад она была очень растерянной и не имела никакой работы. Из-за этого шведская модель решила переехать в Нью-Йорк, где “потерялась“ еще больше.

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Прошло какое-то время, прежде чем поняла, что все мои проблемы начались именно с меня. Начав вести трезвый образ жизни, я осознала, что страдала от алкоголизма, и вокруг был целый мир, в котором все жили без алкоголя. Я встретила много удивительных людей, друзей, и постепенно вновь обрела себя. Того, что произошло благодаря этому, я и представить себе никогда не могла. Нет слов, чтобы выразить всю мою благодарность, – написала девушка.

Ранее Эльза Хоск снялась без бюстгальтера.

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