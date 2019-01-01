Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Известная модель призналась, что страдала от алкогольной зависимости

Комментариев: 0
Эльза Хоск подвела итоги десятилетия.
Известная модель призналась, что страдала от алкогольной зависимости
Известная модель призналась, что страдала от алкогольной зависимости
Instagram

“Ангел“ Victoria's Secret Эльза Хоск призналась в том, что страдала от алкогольной зависимости. Об этом она рассказала своим фолловерам в социальной сети, подводя итоги последнего десятилетия.

Читай также: Холли Берри засветила тату во всю спину на пикантном фото

Хоск опубликовала коллаж с обложками журналов, для которых она снялась за последние годы, а в подписи рассказала, что десять лет назад она была очень растерянной и не имела никакой работы. Из-за этого шведская модель решила переехать в Нью-Йорк, где “потерялась“ еще больше.

 

Instagram

Прошло какое-то время, прежде чем поняла, что все мои проблемы начались именно с меня. Начав вести трезвый образ жизни, я осознала, что страдала от алкоголизма, и вокруг был целый мир, в котором все жили без алкоголя. Я встретила много удивительных людей, друзей, и постепенно вновь обрела себя. Того, что произошло благодаря этому, я и представить себе никогда не могла. Нет слов, чтобы выразить всю мою благодарность, – написала девушка.

Ранее Эльза Хоск снялась без бюстгальтера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Эльза Хостк, фото, модель, зависимость
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь