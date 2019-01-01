СМИ: Колин Ферт развелся с женой

Супруги расстались после 22 лет совместной жизни.

Известный британский актер Колин Ферт разводится с женой. Вместе с Ливией Джуджолли звезда фильмов "Kingsman" и "Дневник Бриджит Джонс" прожил 22 года. Пара также воспитывает двоих сыновей.

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О разводе знаменитостей сообщают СМИ со ссылкой на официальных представителей актера.

Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Они просят оставить их частную жизнь в покое. Дальнейших комментариев не будет, - говорится в заявлении.

Отметим, что два года назад брак Ферта и Джуджолли пережил трудное время. Тогда Ливия призналась, что у нее был роман с журналистом Марко Бранкаччиа. В марте 2018 года представитель супругов пояснил, что во время непродолжительного расставания с мужем у Ливии случился роман с другом. Несмотря на это, влюбленные неоднократно вместе появлялись на публике.

Ранее мы писали, что Колин Ферт подал заявку на гражданство Италии.

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