47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой

У актрисы родилась дочь.

Голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой. У 47-летней звезды и ее супруга, вокалиста группы Good Charlotte, Бенджи Мэддена родилась дочь. Об этом актриса сообщила на своей странице в Инстаграм.

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Камерон Диаз и Бенджи Мэдден, которые сыграли свадьбу в 2015 году, назвали девочку Реддикс.

Мы так счастливы и благодарны начать новое десятилетие с объявления о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью, – написала Кэмерон.

Известно, что после свадьбы Камерон Диаз на протяжении нескольких лет пыталась стать мамой, однако забеременеть ей так и не удалось. Тогда же пара обсуждала возможность усыновления и суррогатного материнства. Как писало издание In Touch, женщине удалось забеременеть благодаря искусственному оплодотворению.

Ранее стало известно, что Камерон Диаз уходит из кино.

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