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TARABAROVA рассекретила имя новорожденной дочери Наталки Карпы

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В конце декабря 2019 года Наталка Карпа впервые стала мамой.
TARABAROVA рассекретила имя новорожденной дочери Наталки Карпы
TARABAROVA рассекретила имя новорожденной дочери Наталки Карпы
instagram.com/natalkakarpa

26 декабря украинская исполнительница Наталья Карпа родила первенца. На своей странице в Instagram 38-летняя артистка показала нежные фото из роддома, а также рассекретила пол ребенка. Имя дочери Карпа решила оставить в тайне. Однако ее звездная коллега Алиса Тарабарова (TARABAROVA) умышленно или случайно проговорилась о том, как Наталка назвала малышку.

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Так, на своей странице в Instagram Тарабарова опубликовала яркие кадры, где она вместе с мужем и сыном, певицей Alyosha, исполнителем Тарасом Тополей, ведущей Соломией Витвицкой позируют в роддоме с новоспеченными  родителями.

В описании к публикации Алиса рассказала, что она вместе с звездными коллегами познакомилась с маленькой девочкой Златой. Таким образом, певица рассекретила имя дочери Наталки Карпы.

“НОВОРІЧНЕ ДИВО. Декілька днів тому наша талановита @natalkakarpa стала мамою. Сьогодні ми знайомились із маленькою Златою. Мурахи по шкірі. Новий Світ, Нове Життя. Нехай ваше маленьке Добре Серце завжди надихає вас наші Карпуся і @jacki_boy89“, - написала TARABAROVA.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, кто из знаменитостей родил в 2019 году.

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Теги: TARABAROVA, Наталка Карпа
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Источник: Ivоna bigmir)net

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