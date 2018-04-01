Официально: Камерон Диаз уходит из кино
Голливудская актриса призналась, что рада своей «отставке».
Слухи об уходе Камерон Диаз из киноиндустрии появились в начале марта этого года. Недавно голливудская актриса лично призналась о своих намерениях, сообщает Entertainment Weekly.
«Это так здорово. Я полностью отстранилась. Теперь я тоже в отставке, я действительно ушла на пенсию», - передает слова Диаз издание.
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Звезда поделилась, что хочет все свое время посвящать семье, не распыляясь на работу, и это является основной причиной ее заявления.
Отметим, что в этом году в прокат выйдут два новых фильма с участием Камерон: «Агент. Век 21-й» и «Бобби Сью».
А у коллеги Камерон Диаз - Уилла Смита не все так гладко. Робот София отказала актеру в поцелуе. Видео смотрите здесь.
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