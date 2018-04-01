Официально: Камерон Диаз уходит из кино

Голливудская актриса призналась, что рада своей «отставке».

Слухи об уходе Камерон Диаз из киноиндустрии появились в начале марта этого года. Недавно голливудская актриса лично призналась о своих намерениях, сообщает Entertainment Weekly.

«Это так здорово. Я полностью отстранилась. Теперь я тоже в отставке, я действительно ушла на пенсию», - передает слова Диаз издание. Читай также: Украинские звезды зажигали на DJ-сете Пэрис Хилтон (фото)

Звезда поделилась, что хочет все свое время посвящать семье, не распыляясь на работу, и это является основной причиной ее заявления.

Отметим, что в этом году в прокат выйдут два новых фильма с участием Камерон: «Агент. Век 21-й» и «Бобби Сью».

А у коллеги Камерон Диаз - Уилла Смита не все так гладко. Робот София отказала актеру в поцелуе. Видео смотрите здесь.