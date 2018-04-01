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Официально: Камерон Диаз уходит из кино

Комментариев: 1
Голливудская актриса призналась, что рада своей «отставке».
Официально: Камерон Диаз уходит из кино
Официально: Камерон Диаз уходит из кино
gettyimages

Слухи об уходе Камерон Диаз из киноиндустрии появились в начале марта этого года. Недавно голливудская актриса лично призналась о своих намерениях, сообщает Entertainment Weekly. 

«Это так здорово. Я полностью отстранилась. Теперь я тоже в отставке, я действительно ушла на пенсию», - передает слова Диаз издание. 

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Звезда поделилась, что хочет все свое время посвящать семье, не распыляясь на работу, и это является основной причиной ее заявления. 

Отметим, что в этом году в прокат выйдут два новых фильма с участием Камерон: «Агент. Век 21-й» и «Бобби Сью». 

А у коллеги Камерон Диаз - Уилла Смита не все так гладко. Робот София отказала актеру в поцелуе. Видео смотрите здесь.

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Теги: Камерон Диаз, новости кино
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  01.04.2018, 20:13
Оценка:  0
pусский
А робот София красивее, гы-гы-гы! Я бы его eбaл более зверски, чем эту пиндосскую бабку, бля!
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