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Netflix снимет сериал о Шерлоке Холмсе

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Главные роли в киноадаптации исполнят Генри Ллойд-Хьюз и Ройс Пирресон.
Netflix снимет сериал о Шерлоке Холмсе
Netflix снимет сериал о Шерлоке Холмсе
Фото из открытых источников

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Популярный стиминговый сервис Netflix снимет свой сериал о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Уже сейчас известно, что на главные роли утверждены актеры Генри Ллойд-Хьюз (“Убивая Еву“) и Ройс Пирресон (“Ведьмак“).

Генри Ллойд-Хьюз и Ройс Пирресон
Генри Ллойд-Хьюз и Ройс Пирресон
Соцсети

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Сериал по мотивам произведения Артура Конан Дойла будет называться “Нелегалы“. В центре сюжета окажется группа уличных мальчишек, которым Холмс поручал то проследить за кем-нибудь, то разыскать кого-то или что-то, и платил шиллингами. Пока они помогают раскрывать самые громкие преступления, Шерлок Холмс и доктор Ватсон присваивают себе все их достижения.

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Теги: сериал, Шерлок Холмс, Netflix
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