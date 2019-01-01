Умер звезда "Игры престолов" Эндрю Данбар

Актер умер в канун Рождества в собственном доме.

Перед самым Рождеством в собственном доме умер британский актер Эндрю Данбар. Ему было 30 лет. Причина смерти пока не сообщается.

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Эндрю Данбар, запомнившийся по роли двойника Теона Грейджоя.в “Игре престолов“, умер в собственном доме в Белфасте, передает Belfast Telegraph.

В культовом телесериале от НВО Данбар играл одного из Старков, был дублером Альфи Аллена, который играл Теона Грейджоя, а также сыграл еще несколько второстепенных ролей.

Его коллега актер Энди Макклей выразил соболезнования семье актера и сказал, что Данбар всегда заставлял всех вокруг себя чувствовать хорошо и сплачивал коллектив на съемочной площадке.

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