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Украинский фильм вошел в 50 лучших фильмов десятилетия

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Американский журнал Rolling Stone отметил картину "Племя" .
Украинский фильм вошел в 50 лучших фильмов десятилетия
Украинский фильм вошел в 50 лучших фильмов десятилетия
Кадр из фильма

Украинский фильм Мирослава Слабошпицкого “Племя“ попал в ТОП-50 лучших фильмов десятилетия по версии американского журнала Rolling Stone. Картина заняла в рейтинге 48 место, обогнав “Однажды в Голливуде“ и “Черную пантеру“, оказавшиеся на 49 и 50 местах соответственно.

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Отметим, что фильм “Племя“ стал единственным украинским продуктом, вошедшим в список популярного издания. На первом месте ТОП-50 от Rolling Stone - американский драматический фильм Барри Дженкинса “Лунный свет“.

Мировая премьера “Племени“ состоялась 21 мая 2014 на Каннском кинофестивале.

Напомним, что накануне было названо имя лучшей актрисы десятилетия.

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Теги: Rolling Stone, фильм, Племя, ТОП, рейтинг
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