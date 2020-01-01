Райан Рейнольдс подтвердил выход третьего "Дэдпула"

Съемками займется студия Marvel.

Студия Marvel снимет третьего “Дэдпула“. Об этом фанатам рассказал исполнитель роли антигероя Райан Рейнольдс. О том, что над продолжением нашумевшей картины трудится Marvel Studios актер проговорился в эфире шоу “Live With Kelly and Ryan“.

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Сейчас мы в Marvel, и это как высшая лига. Это своего рода сумасшествие. Так что да, мы работаем над этим, – прокомментировал Рейнольдс.

Кадр из фильма "Дэдпул"

Отметим, что Франшиза “Дэдпул“ попала в Marvel после слияния в начале 2019 года студий Disney и 21st Century Fox, выпустившей первые две части.

Ранее мы писали, что канадский канал вырезал сцену с Трампом из фильма “Один дома 2“.

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