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Канадский канал вырезал сцену с Трампом из фильма "Один дома 2"

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В фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" убрали сцену с президентом США Дональдом Трампом.
Канадский канал вырезал сцену с Трампом из фильма "Один дома 2"
Канадский канал вырезал сцену с Трампом из фильма "Один дома 2"
Скриншот с видео

Для показа в эфире канадский телеканал CBC убрал из культовой рождественской картины “Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке“ сцену с бизнесменом и нынешним президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Comicbook.

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Работники канала вырезали из фильма 1992 года  отрывок, в котором главный герой  Кевин Маккаллистер в отеле спрашивает у Трампа, как пройти в лобби. Многие поклонники картины назвали такой шаг CBC политически мотивированным.

Однако, представители канадского телеканала заявили, что фильм “Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке“ был отредактирован исключительно по причине недостатка эфирного времени.

Ранее стало известно, кто сыграет главную роль в перезапуске “Один дома“.

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Теги: Один дома, Дональд Трамп
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Источник: Ivоna bigmir)net

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