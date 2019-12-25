В фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" убрали сцену с президентом США Дональдом Трампом.

Канадский канал вырезал сцену с Трампом из фильма "Один дома 2" Скриншот с видео

Для показа в эфире канадский телеканал CBC убрал из культовой рождественской картины “Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке“ сцену с бизнесменом и нынешним президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Comicbook.

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Работники канала вырезали из фильма 1992 года отрывок, в котором главный герой Кевин Маккаллистер в отеле спрашивает у Трампа, как пройти в лобби. Многие поклонники картины назвали такой шаг CBC политически мотивированным.

Однако, представители канадского телеканала заявили, что фильм “Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке“ был отредактирован исключительно по причине недостатка эфирного времени.

Ранее стало известно, кто сыграет главную роль в перезапуске “Один дома“.

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