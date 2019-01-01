Участники проекта должны будут тянуть самолет с другими "Зваженими".

Зважені та щасливі: Участников ждет самое сложное испытание за 9 лет пресс-служба

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Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится семнадцатая неделя самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе участников ждет последнее испытание сезона – самое сложное за девять лет проекта.

пресс-служба

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На конкурсе парам придется нести не только собственный скинутый вес, но и всех выбывших участников, тянуть самолет без посторонней помощи и преодолеть страх высоты, прыгнув с парашютом. Сможет ли Людмила из желтой команды, которая осталась без партнера, пройти все этапы?

пресс-служба

В это испытание вошло все самое сложное, что участники-финалисты делали за 9 лет проекта: и бежали со своим сброшенным весом, и тянули самолеты, и прыгали с парашютом. Но кроме того, во время конкурса начался жуткий ураган, из-за чего снесло самолеты, съемочную технику, и мы думали, что испытание не состоится. Нам несколько часов пришлось пережидать, пока погода наладится. Или не наладится... Мы начали в 2 ночи, разворот занял 12 часов, а закончилась съемка спустя 28 часов. Конкурс тестировали все, включая девочек. Наш продюсер, я и главный режиссер. Три девочки тянули огромный самолет, - вспоминает последнюю конкурсную неделю руководитель проекта Алина Павликова.

пресс-служба

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Какой итог будет на последнем взвешивании сезона, где все решат только килограммы? Участники кого из тренеров, Марины Боржемской или Иракли Макацария, будут гарантированно в финале? Уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ самый весомый и волшебный проект страны «Зважені та щасливі».

пресс-служба

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