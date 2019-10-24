Экс-участник шоу "Холостяк", тренер "Зважених" выставил фото с младенцем и заявил, что хочет своего .

"Ищу ту самую!": Иракли Макацария рассорил подписчиков сообщением о поиске жены instagram.com/maqatsa

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Экс-участник шоу “Холостяк“, тренер проекта “Зважені і щасливі“ 34-летний Иракли Макацария рассорил своих подписчиков в соцсетях неожиданным заявлением. В Инстаграм Иракли добавил серию фото с грудным ребенком, отметив, что они сделаны на проекте "Отцы-теоретики". В посте Иракли заметил, что его так вдохновила роль отца маленькой "фотомодели", что он вознамерился искать "ту самую" женщину, которая родит ребенка ему.

История о том, как я теоретически побывал папой. ☺️

Совсем скоро поделюсь с вами снимками со съемки «Отцы-теоретики» для журнала @podium_kids_ua ❤️

Где бы найти ту самую, которая наконец-то и мне подарит ребенка?😌, - написал Иракли.

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Подписчики тренера активно прокомментировали пост, отметив, что Иракли на фото очень нежный и ребенок ему определенно "идет". Часть поклонников Иракли отметили, что не стоит нарочно искать "судьбу" - она сама найдется. А вот другая часть фолловеров упрекнули Макацарию в избалованности и "перебиранием" невестами.

Иракли , ты сам не знаешь что ты хочешь. Избалованный мальчик женским вниманием

Я думаю сейчас выстроится к вам очередь желающих 😁😁😁

Извините,но тут с ребенком такое не катит)папа должен быть настоящим,ну и у папы тоже должен быть настоящим ребенок)

)))вы обязательно найдёте Ее )

Сколько нежности в этих фото

Вам дуже личить😊😊

Просто меньше перебирать нужно

Да не надо никого искать!! само по себе все произойдет вот и всё! Не программируйте себя! Забудьте об этом! И всё вы найдёте!!!удачи вам

Извините, но я уже замужем 🤷🏼‍♀️😁, - написали в Сети.

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