"Зважені та щасливі": Иракли Макацария про отношения

Иракли Макацария высказался про знаки и сигналы между мужчиной и женщиной.

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Каждый четверт в 19:00 на телеканале СТБ зрители следят за трансфорамицией участников в самом весомом проекте страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. По субботам в 10:00 в ток-шоу “Зважся!“ эксперты разбирают не только, как выглядят выбывшие участники и что им нужно изменить в своем питании и тренировках, но и обсуждают извечные вопросы мужчин и женщин. Поскольку девятый сезон “Зважених“ не только про похудения, но и про отношения.

В этот раз Анита решила спросить Иракли про знаки и сигналы между мужчиной и женщиной.

Иракли Макацария Пресс-служба

Мужчина, действительно чувствует с каким посылом с ним общается девушка? Сейчас ты друг, а тут к тебе заигрывают, а здесь мы коллеги... Или все просто: нравится женщина либо не нравится?

Порой мы, мужчины, бываем туповаты. Очень часто мы не понимаем тех сигналов, которые подает девушка. Это правда. Я могу говорить про себя. Были ситуации, когда мы с девушкой общались, и я бы никогда не подумал, что у нее есть какие-то чувства. Мы просто нормально общались. А потом оказалось, что там были знаки, сигналы, которые я не замечал. Поверьте, если я не замечаю, то много мужчин, у которых есть та же проблема. У нас подход другой: если нравится, мы говорим открыто про свои чувства. Мне лучше сказать прямо, потому что потом девушка себе что-то фантазирует, додумывает, выстраивает картинку: “Вот, я ему не нравлюсь“. И обижается, хотя не знает правду. А правда такая, что мужчина может даже не понимать, что ты ей нравишься.

Иракли Макацария Пресс-служба

А тебе обязательно нужен сигнал? Так она тебе не нравится, а если просигнализирует, то понравится?

Ты энергетически чувствуешь, как девушка себя с тобой ведет. Если она ведет себя как пацан, то ты не будешь воспринимать ничего в другом контексте. Мужчина хочет быть героем в отношениях. Если ты не даешь ему быть мужчиной, то будет сложно найти общий язык.

Смотрите ток-шоу “Зважся!“ каждую субботу в 10:00 на телеканале СТБ.

Напомним, ранее Иракли Макацария рассорил подписчиков сообщением о поиске жены.

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