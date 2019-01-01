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СМИ: Мадонна встречается с молодым бойфрендом

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Новый парень поп-дивы младше ее на 35 лет.
Мадонна встречается с молодым бойфрендом
Мадонна встречается с молодым бойфрендом
Кадр из клипа

61-летняя Мадонна продемонстрировала публике своего нового любовника. Звезда встречается танцором из своей команды, сообщают западные СМИ.

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Бойфренда звезды зовут Ахламалик Уильямс и он на 35 лет младше артистки. По данным источника, роман Мадонны и Ахламалика длится уже несколько месяцев. Парень танцор, он участвует в выступлениях певицы вместе с ее творческой командой.

Пару заметили накануне на отдыхе в Майами. Папарацци сумели сфотографировать влюбленных на балконе одного из элитных отелей. 


 

Напомним, что недавно Мадонна отменила концерты из-за сильной боли.

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Теги: Мадонна, певица, романы звезд
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