По словам артистки, на отмене концертов настояли врачи.

Мадонна отменила концерты из-за сильной боли ivona.bigmir.net

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Американская певица 61-летняя Мадонна отменила три концерта в рамках гастрольного тура из-за состояния здоровья. Об этом звезда написала в Instagram. Она также отметила, что отменить выступления ей посоветовали врачи.

Боль, которую я сейчас испытываю, невыносима. Мне необходимо отдыхать и следовать указаниям врачей, - написала артистка.

Причин возникновения Мадонна не объяснила.

Мадонна отменила три выступления в Бостоне.

пресс-служба

Ранее мы писали, что Мадонна сообщила, что прибегла к уринотерапии.

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