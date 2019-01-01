Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мадонна отменила концерты из-за сильной боли

Комментариев: 0
По словам артистки, на отмене концертов настояли врачи.

Мадонна отменила концерты из-за сильной боли
Мадонна отменила концерты из-за сильной боли
ivona.bigmir.net

Читай также: Сильная конкуренция: Названы главные претенденты на Оскар-2020

Американская певица 61-летняя Мадонна отменила три концерта в рамках гастрольного тура из-за состояния здоровья. Об этом звезда написала в Instagram. Она также отметила, что отменить выступления ей посоветовали врачи.

Боль, которую я сейчас испытываю, невыносима. Мне необходимо отдыхать и следовать указаниям врачей, - написала артистка. 

Причин возникновения Мадонна не объяснила. 

Мадонна отменила три выступления в Бостоне. 

пресс-служба

Ранее мы писали, что Мадонна сообщила, что прибегла к уринотерапии. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

 

Поделись:
Теги: Мадонна, состояние здоровья, болезни звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь