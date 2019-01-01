Мадонна отменила концерты из-за сильной боли
По словам артистки, на отмене концертов настояли врачи.
Читай также: Сильная конкуренция: Названы главные претенденты на Оскар-2020
Американская певица 61-летняя Мадонна отменила три концерта в рамках гастрольного тура из-за состояния здоровья. Об этом звезда написала в Instagram. Она также отметила, что отменить выступления ей посоветовали врачи.
Боль, которую я сейчас испытываю, невыносима. Мне необходимо отдыхать и следовать указаниям врачей, - написала артистка.
Причин возникновения Мадонна не объяснила.
Мадонна отменила три выступления в Бостоне.
Ранее мы писали, что Мадонна сообщила, что прибегла к уринотерапии.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил