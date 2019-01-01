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Стало известно, кто сыграет главную роль в перезапуске "Один дома"

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В новой версии фильма "Один дома" сыграет 10-летний Арчи Йейтс.
Стало известно, кто сыграет главную роль в перезапуске "Один дома"
Стало известно, кто сыграет главную роль в перезапуске "Один дома"
Скриншот с видео

Стали известные первые имена актеров, которые примут участие в съемках продолжении культового рождественского фильма “Один дома“. Об этом пишет Variety.

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По данным издания, в новой версии ленты появятся 10-летний актер комедии “Кролик Джоджо“ Арчи Йейтс, звезда сериала “Несгибаемая Кимми Шмидт“ и фильма “Девичник в Вегасе“ Элли Кемпер и Роб Делани, известный по картинам “Хоббс и Шоу“ и “Отпетые мошенницы“.

Арчи Йейтс
Арчи Йейтс
Getty Images

Элли Кемпер
Элли Кемпер
Getty Images

Роб Делани
Роб Делани
Getty Images

СМИ сообщает, что Арчи Йейтс не будет играть Кевина Маккаллистера. Его персонаж получит другое имя так, как новый фильм станет самостоятельной историей.

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Какие роли получили Элли Кемпер и Роб Делани, пока не сообщается. Однако уже известно, что они не сыграют родителей главного героя. Режиссером перезапуска “Один дома“ станет Дэн Мэйзер. Съемки фильма запланированы на февраль 2020 года.

Напомним, ранее звезда “Один дома“ Маколей Калкин забавно отреагировал на перезапуск фильма.

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Теги: Один дома, Арчи Йейтс, Элли Кемпер, Роб Делани
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Источник: Ivоna bigmir)net

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