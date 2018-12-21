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Легендарный фильм "Один дома" перезапустят

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Новогоднюю комедию "Один дома" снимут заново: что об этом известно.
Легендарный фильм "Один дома" перезапустят
Легендарный фильм "Один дома" перезапустят
Кадр из видео

Fox и Disney начали работать над перезапуском легендарной комедии 90-х - “Один дома“.

Об этом передает издание SplashReport.

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Сценаристами выступят  Мики Дэй и Стритер Сейделл, которые работают над комедийными скетчами в программе Saturday Night Live. 

К проекту уже присоединился актер Уилл Фаррелл, кроме того оздатели ведут переговоры с актрисой Мелиссой МакКарти.

Кроме того, студии Disney и Fox ищут нового режиссера, который заменит Криса Коламбуса. Как утверждают инсайдеры, создатели не собираются снимать очередной ремейк. Вместо этого они пойдут по пути сиквела “Джуманджи“ и расскажут новую историю в знакомых декорациях. 

Напомним, ранее Маколей Калкин повторил культовые сцены из фильма “Один дома“. Что из этого получилось, смотрите здесь.

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Теги: Один дома, новости
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Комментариев (1)
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Антибес    21.12.2018, 17:16
Оценка:  0
Антибес
Гавно получится по-любому из вашего"перезапуска"!
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