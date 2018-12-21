Легендарный фильм "Один дома" перезапустят
Fox и Disney начали работать над перезапуском легендарной комедии 90-х - “Один дома“.
Об этом передает издание SplashReport.
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Сценаристами выступят Мики Дэй и Стритер Сейделл, которые работают над комедийными скетчами в программе Saturday Night Live.
К проекту уже присоединился актер Уилл Фаррелл, кроме того оздатели ведут переговоры с актрисой Мелиссой МакКарти.
Кроме того, студии Disney и Fox ищут нового режиссера, который заменит Криса Коламбуса. Как утверждают инсайдеры, создатели не собираются снимать очередной ремейк. Вместо этого они пойдут по пути сиквела “Джуманджи“ и расскажут новую историю в знакомых декорациях.
Напомним, ранее Маколей Калкин повторил культовые сцены из фильма “Один дома“. Что из этого получилось, смотрите здесь.
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