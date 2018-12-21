Новогоднюю комедию "Один дома" снимут заново: что об этом известно.

Легендарный фильм "Один дома" перезапустят Кадр из видео

Fox и Disney начали работать над перезапуском легендарной комедии 90-х - “Один дома“.

Об этом передает издание SplashReport.

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Сценаристами выступят Мики Дэй и Стритер Сейделл, которые работают над комедийными скетчами в программе Saturday Night Live.

К проекту уже присоединился актер Уилл Фаррелл, кроме того оздатели ведут переговоры с актрисой Мелиссой МакКарти.

Кроме того, студии Disney и Fox ищут нового режиссера, который заменит Криса Коламбуса. Как утверждают инсайдеры, создатели не собираются снимать очередной ремейк. Вместо этого они пойдут по пути сиквела “Джуманджи“ и расскажут новую историю в знакомых декорациях.

Напомним, ранее Маколей Калкин повторил культовые сцены из фильма “Один дома“. Что из этого получилось, смотрите здесь.