Юрий Горбунов впервые рассказал, как отпраздновал свадьбу с Катей Осадчей

Ведущий Юрий Горбунов поделился подробностями своей свадьбы с Катей Осадчей.

Известный украинский ведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов впервые рассекретил подробности своей свадьбы с ведущей “Світского життя“ Катей Осадчей. Об знаменательном событии артист рассказал в интервью журналу “Viva!“.

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Так, Горбунов признался, что у него и Кати не было свадебной церемонии. Они устроили лишь небольшую праздничную вечеринку так, как Осадчая на тот момент была на последнем месяце беременности.

“У нас была не свадьба, а свадебная вечеринка. Потому что сегодня церемония, а через 15 дней родился Иван. Наша мама была такой большой! Она все время сидела, а все вокруг нее танцевали“, - поделился Юрий.

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Кроме того, ведущий рассказал, что свадебную вечеринку организовали их с Катей друзья и кумовья. Горбунов отметил, что на торжестве было все: артисты, программа и народные обряды.

“На нашей свадьбе все было трогательно, потому что мы не планировали как таковой церемонии, а просто сделали вечеринку с друзьями. Они нам сюрпризом подготовили свадьбу. Мы приехали в ЗАГС на своей машине и пригласили самых близких друзей. Наши кумовья пригнали с Film.ua советскую "Чайку" с куклой на капоте, в которую посадили нас и отвезли на празднование. Потом на вечеринке оказалось, что есть и артисты, и программа, и народные обряды — ходили там со всякими караваями, пели песни и было все круто. Ми ничего из этого не планировали, все сделали наши кумовья“, - рассказал Горбунов в интервью для “Viva!“.

Напомним, ранее Горбунов рассказал о взрослении сына и признался, что больше всего ценит в Кате Осадчей.

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