"Римские каникулы": Осадчая и Горбунов показали романтические фото из Италии
Звездные супруги, популярные ведущие канала 1+1 Екатерина Осадчая И Юрий Горбунов очаровали Сеть новыми совместными кадрами. На днях пара решила устроить романтический отпуск в Италии.
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Снимками с отдыха в Риме Катя и Юрий активно делятся на своих страницах в соцссетях. Судя по опубликованных в Instagram фото, супруги уже успели посетить знаменитый Колизей, площадь Пьяцца Навона, Римский форум, Палатин, виллу Боргезе и Испанскую площадь в Риме.
Кроме того, телеведущие арендовали велосипеды и отправились в поездку по старинным достопримечательностям Рима. Отметим, что на всех снимках Осадчая демонстрировала естественную красоту. Звезда проекта “Світське життя“ позировала без макияжа.
Ранее Горбунов рассказал о взрослении сына и признался, что больше всего ценит в Кате Осадчей.
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