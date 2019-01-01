"Римские каникулы": Осадчая и Горбунов показали романтические фото из Италии

Ведущие Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов поделились снимками с отдыха в Риме.

Звездные супруги, популярные ведущие канала 1+1 Екатерина Осадчая И Юрий Горбунов очаровали Сеть новыми совместными кадрами. На днях пара решила устроить романтический отпуск в Италии.

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Снимками с отдыха в Риме Катя и Юрий активно делятся на своих страницах в соцссетях. Судя по опубликованных в Instagram фото, супруги уже успели посетить знаменитый Колизей, площадь Пьяцца Навона, Римский форум, Палатин, виллу Боргезе и Испанскую площадь в Риме.

Кроме того, телеведущие арендовали велосипеды и отправились в поездку по старинным достопримечательностям Рима. Отметим, что на всех снимках Осадчая демонстрировала естественную красоту. Звезда проекта “Світське життя“ позировала без макияжа.

Ранее Горбунов рассказал о взрослении сына и признался, что больше всего ценит в Кате Осадчей.

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