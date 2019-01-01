Потап и Настя Каменских рассказали о свадебных подарках

По словам артистов, их дом был завален коробками с сюрпризами.

Потап и Настя Каменских поженились в мае этого года. На праздничной церемонии присутствовало множество звезд украинского шоу-бизнеса, но еще больше было подарков. Об этом Потап рассказал в интервью изданию Viva.

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Продюсер признался, что гости подарили столько подарков и цветов, что весь дом новоиспеченных супругов был завален. Кроме того, подарки также находились и на прилегающему к дому участке.

При этом репер отметил, что сама свадьба была для него и Насти подарком, потому что на ней собрались артисты и близкие гости. Потап рассказал, что самый необычный подарок достался ему от коллеги по группе, который подарил две огромные вазы золотого цвета.

Напомним, что недавно Каменских чувственно ответила Потапу на признание.

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