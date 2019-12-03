Певица получила награду от M1 Music Awards за песню, посвященную мужу.

"Хочу, чтобы ты знал": Каменских чувственно ответила Потапу на признание instagram.com/kamenskux

Читай также: “Супер парочка“: Потап и Настя насмешили подписчиков забавным видео

На минувших выходных в Киеве состоялось вручение премии M1 Music Awards. Певица Настя Каменских получила сразу две награды - ее назвали “певицей года“, а также наградили песню артистки “Обіцяю“. Напомним, что эту композицию Каменских посвятила мужу продюсеру, рэперу Потапу перед свадьбой.

Сразу после награждения M1 Music Awards Потап чувственно поздравил супругу в Инстаграм, назвав ее “певицей всей жизни“:

Я поздравляю свою девочку @kamenskux с заслуженной победой! Ты для меня всегда певица года,столетия, жизни ! Столько сколько ты сделала за 2019 , такого разнообразия работ и географии твоего карьерного взлёта, пожалуй, нет ни у одной певицы! Ты заслуживаешь всех наград мира! Твоё мышление и стремление, поистине мировое! Я люблю тебя и горжусь тобой ❤️❤️❤️🧸💎 #bearanddiamond #nk P.S. “Обіцяю“ Найкраща Пісня, це просто фантастика! - написал Потап.

скриншот

Читай также: Стиляги: Потап показал, как провел выходные с сыном

Настя, в свою очередь, также написала чувственное признание в Инстаграм, которое стало ответом Потапу на поздравление.

@realpotap, мое сердце. Я хочу, чтобы ты знал, насколько важна для меня твоя поддержка, как сильно я ценю то, что ты всегда рядом.

С тобой я поняла, что родственные души существуют, ведь ты стал для меня именно такой. И я готова быть ею для тебя каждый день! Песня «Обіцяю» получила награду M1 Music Awards том, что она искренняя. Это важнейшая песня моей жизни, это моя обет тебе ♥, - написала Настя.

скриншот

Ранее мы писали, что Настя Каменских шокировала публику откровенным нарядом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.