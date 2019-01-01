“Зважені та щасливі“: Кто покинул проект в 15 эфире
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Вчера, 5 декабря, состоялся пятнадцатый выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Участники выдержали самое сложное и опасное испытание за весь сезон.
Худеющие выдержали экстремальные гонки на тракторах. В конкурсе приняли участие три пары – “коричневые“, “желтые“, “розовые“ и одиночка Коля Ворошнов. По новым правилам, поскольку в прошлом эфире выбыла девушка, то в 15 выпуске проект “Зважені та щасливі“ покинул мужчина.
Конкурс с тракторами оказался даже более сложным, чем изначально предполагали участники. Мужчины находились за рулем, а девушки – на привязанных за трактором шинах. Участницы должны были в процессе езды откреплять шины, перепрыгивая на следующую. Выигрывал тот, кто отстегнул все привязанные шины.
В пару к "одиночке" Коле Ворошнову на время конкурса присоединилась ведущая Анита Луценко.
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Первым к финишу пришел именно Коля Ворошнов, а последними “желтые“.
На взвешивании лучший результат показали “розовые“ Наташа и Павел – они сбросили 9 кг, а под желтой линией оказались Коля и Женя.
Коллеги проголосовали против Коли Ворошнова, таким образом, он выбыл из проекта в 15 выпуске.
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