Участники выдержали самое сложное за сезон испытание .

“Зважені та щасливі“: Кто покинул проект в 15 эфире пресс-служба

Читай также: Зважені та щасливі: как выглядит Алена Гребенюк после проекта

Вчера, 5 декабря, состоялся пятнадцатый выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Участники выдержали самое сложное и опасное испытание за весь сезон.

Худеющие выдержали экстремальные гонки на тракторах. В конкурсе приняли участие три пары – “коричневые“, “желтые“, “розовые“ и одиночка Коля Ворошнов. По новым правилам, поскольку в прошлом эфире выбыла девушка, то в 15 выпуске проект “Зважені та щасливі“ покинул мужчина.

Конкурс с тракторами оказался даже более сложным, чем изначально предполагали участники. Мужчины находились за рулем, а девушки – на привязанных за трактором шинах. Участницы должны были в процессе езды откреплять шины, перепрыгивая на следующую. Выигрывал тот, кто отстегнул все привязанные шины.

пресс-служба

В пару к "одиночке" Коле Ворошнову на время конкурса присоединилась ведущая Анита Луценко.

пресс-служба

Читай также: “Зважені і щасливі“: Кто покинул проект в 14 выпуске

Первым к финишу пришел именно Коля Ворошнов, а последними “желтые“.

На взвешивании лучший результат показали “розовые“ Наташа и Павел – они сбросили 9 кг, а под желтой линией оказались Коля и Женя.

Коллеги проголосовали против Коли Ворошнова, таким образом, он выбыл из проекта в 15 выпуске.

скриншот

Ранее мы писали, что Марина Боржемская назвала главные правила ужина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.