В новом выпуске певец провел химический эксперимент.

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Известный певец и любимец молодежи MELOVIN пришел в студию “Кто против блондинок?“ на Новом канале не только побороться за первенство с девушками, но и за новыми эмоциями и впечатлениями.

– Девушки мне подготовили интересный химический эксперимент, – говорит MELOVIN. – Результат которого был очень зрелищным!

Певец в одну колбу добавил несколько жидкостей, а потом насыпал туда йодистый калий. Эффект был действительно впечатляющий. Белая пена из емкости заполнила весь пол студии. Можно было устраивать пенную вечеринку!



MELOVIN нахимичил блондинкам пресс-служба

– Вообще, я с детства люблю опыты, – рассказывает певец. – Помню, как у бабушки в кладовке брал неизвестные жидкости, смешивал их и поджигал.

После съемок артист признался, что его тайные опыты в детстве были опасными и могли плохо закончиться.

– У меня столько колб взорвалось, – вспоминает MELOVIN. – Никогда такого не повторяйте!

MELOVIN нахимичил блондинкам пресс-служба

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К сожалению, знания по химии и зрелищные эксперименты не помогли певцу победить блондинок в шоу.

– Не расстраиваюсь, что проиграл, – говорит артист. – Воспринимаю это как опыт и круто проведенное время!

Шоу “Кто против блондинок?“ на Новом канале – по вторникам в 19:00.

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