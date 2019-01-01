Узнайте больше о личной жизни актеров, сыгравших Свята и Галу.

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В сериале “Новенька“ на Новом канале веселый персонаж Свят проявляет симпатию к однокласснице Гале. Но той безразличны его ухаживания, ведь она встречается с сыном мэра города Ильей. Как часто случается в жизни, девушки выбирают успешных и богатых! На этом приключения и интриги участников этого любовного треугольника не заканчиваются. Вскоре зрители узнают все подробности отношений между героями в сериале, но больше всего их интересует, свободны ли сердца актеров в реальной жизни.

Во время съемок Ярослав Шахторин, сыгравший Свята, нам признался, что все свободное время проводит со своей девушкой.

Мы вместе выгуливаем наше маленькое чудо, – с улыбкой рассказывает Ярослав. – У нас недавно появилась собака – той-терьер Лаки. Я невероятно счастлив, когда мы гуляем втроем!

Личная жизнь молодых актеров за кадром сериала "Новенька" пресс-служба

Да, мы с ней одногруппники, сейчас она тоже снимается в кино.

Не ревнуешь ее? Все-таки, другие мужчины, эффектные актеры..?

Есть немного. Но мы любим друг друга. И счастливы!

У актрисы Екатерины Дички, сыгравшей в “Новенькій“ Галу, мы поинтересовались, есть ли парень, который пленил ее сердце?



Личная жизнь молодых актеров за кадром сериала "Новенька" пресс-служба

Я сама могу пленить любое сердце! – говорит Екатерина. – Возможно, он есть, а, возможно, и нет, пока не до конца поняла. Он также актер, но об этом еще рано говорить.

Что цените в парнях?

Чувство юмора и душевный подъем. Но если говорить о чем-то серьезном, самое важное – честность и умение брать на себя ответственность. Человек, который боится честно признаться в своих чувствах или в их отсутствии, хуже плаксивой 5-летней девочки.

Молодежный сериал “Новенька“ – по пятницам в 12:30, сразу четыре серии.



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