В шоу "Кто против блондинок" звездные мужчины не только пробуют победить блондинок в интеллектуальном поединке, но и делятся своими секретами.

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В шоу “Кто против блондинок?“ на Новом канале девушки демонстрируют свои знания, смекалку, эрудированность и находчивость. А еще светловолосые красавицы делятся со зрителями своими секретами. На этой неделе место среди пятидесяти участников заняла ведущая рубрики “Ревизор Красоты“ Елена Филонова. Девушка в эфире программы показала свой секретный тайник, а затем призналась, что декольте – ее постоянный сейф.

– Здесь – надежное место для различных вещей, – рассказывает “бьюти-ревизор“. – Но я все же оставлю в секрете, что там прячу. И знайте, что мой сейф лучше швейцарского банка (смеется).

Такое искреннее признание для зрителей Елена сделала после задания, которое она придумала для участника. Девушка в свои прелести спрятала печенье с предсказаниями, которые должен был достать зубами актер театра и кино Павел Вишняков. Именно он на этой неделе пришел побороться с блондинками.



Актер Павел Вишняков признался, где прячет ценные вещи пресс-служба

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Немного стесняясь, но задание Павел выполнил. В эфире он не признался, где прячет свои ценные вещи, а вот за кулисами нам рассказал.

– Все дорогое, что должно быть всегда под рукой, прячу в карман, – рассказывает Павел. – Дома тайников нет. Все кладу на полочки. Честно говоря, прятать мне особо нечего.

Шоу “Кто против блондинок?“– каждый вторник в 19:00 на Новом канале

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