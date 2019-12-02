Артистка отпраздновала 38-летие в компании своего любимого .

"Ты только моя": Молодой бойфренд Бритни Спирс публично признался ей в любви ivona.bigmir.net

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На днях американская певица, секс-символ 2000-х Бритни Спирс отпраздновала свое 38-летие. В Инстаграм звезда показала, как провела День рождения со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Бритни засняла, как они с Сэмом позанимались в спортзале, поиграли в боулинг, а потом вместе покатались на коньках.

Ролик Бритни подписала весьма оригинально:

Это мой день рождения, с * чки, - написала Бритни.

Сэм Асгари также поделился видео с покатушек на коньках - и добавил к нему трогательно признание в любви.

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Молодой человек трогательно отметил, что Бритни может быть сколько угодно раз звездой, но в первую очередь - она ценна для него.

Мы живем, смеемся, спорим, но больше всего мы любим. Есть причина, по которой весь мир полюбил тебя. И ты можешь быть принцессой поп-сцены, но в основном ты только моя принцесса. Счастливого дня рождения!, - написал Сэм.

К слову, Бритни также поздравила ее младшая сестра 28-летняя Джейми Линн Спирс. Она опубликовала архивное фото, на котором она с Бритни позируют с кудряшками и добавила подпись:

Даже когда Бритни делала завивку, я за ней повторяла. Некоторые вещи не меняются. Всегда смотрю на тебя снизу вверх. С днем ​​рождения, моя сестра, - написала Джейми.

instagram.com/jamielynnspears

Ранее мы писали, что Бритни Спирс нарвалась на критику из-за образа Малефисенты.

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