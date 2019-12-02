"Ты только моя": Молодой бойфренд Бритни Спирс публично признался ей в любви
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На днях американская певица, секс-символ 2000-х Бритни Спирс отпраздновала свое 38-летие. В Инстаграм звезда показала, как провела День рождения со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Бритни засняла, как они с Сэмом позанимались в спортзале, поиграли в боулинг, а потом вместе покатались на коньках.
Ролик Бритни подписала весьма оригинально:
Это мой день рождения, с * чки, - написала Бритни.
Сэм Асгари также поделился видео с покатушек на коньках - и добавил к нему трогательно признание в любви.
We live, we laugh, we argue, and most of all we LOVE ❤️ There’s a reason why the world fell in love with you! You might be the princess of pop but mostly you’re my princess 👸 Biggest Happy Birthday to you @britneyspears 🎆 My Ass still hurts from falling and breaking the ice 😂😂😂😂 you get it? 😉 #breaktheice
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Молодой человек трогательно отметил, что Бритни может быть сколько угодно раз звездой, но в первую очередь - она ценна для него.
Мы живем, смеемся, спорим, но больше всего мы любим. Есть причина, по которой весь мир полюбил тебя. И ты можешь быть принцессой поп-сцены, но в основном ты только моя принцесса. Счастливого дня рождения!, - написал Сэм.
К слову, Бритни также поздравила ее младшая сестра 28-летняя Джейми Линн Спирс. Она опубликовала архивное фото, на котором она с Бритни позируют с кудряшками и добавила подпись:
Даже когда Бритни делала завивку, я за ней повторяла. Некоторые вещи не меняются. Всегда смотрю на тебя снизу вверх. С днем рождения, моя сестра, - написала Джейми.
Ранее мы писали, что Бритни Спирс нарвалась на критику из-за образа Малефисенты.
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