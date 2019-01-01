Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лилия Подкопаева назвала имя новорожденной дочери

Комментариев: 0
Спортсменка также призналась, на сколько поправилась за время беременности.
Лилия Подкопаева назвала имя новорожденной дочери
Лилия Подкопаева назвала имя новорожденной дочери
ivona.bigmir.net

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 19 сентября стала мамой. До сих пор спортсменка не давала откровенных интервью, оберегая свою дочь от излишнего внимания общественности и СМИ.

Читай также: Коляденко прокомментировал слухи о своем романе с Билык

В программе “Светская жизнь“ Лилия Подкопаева не обошла вопросов о материнстве. Спортсменка призналась, что 2-месячную дочь она с мужем Игорем Дубинским назвала Эвелиной.

instagram.com/podkopayeva_official/

Кроме этого, олимпийская чемпионка не скрывает: за время беременности она набрала 9 кг. Однако вернуть идеальную форму Лилии Подкопаевой удалось за очень короткий срок. Она призналась, что помогло ей в этом спортивное прошлое и уход за новорожденной дочкой. 

От них было очень легко избавиться! В частности потому, что дочь нас держит в активном режиме. Мы много держим ее на руках, поэтому руки точно всегда будут в хорошей форме, – поделилась Лилия Подкопаева.

Ранее Лилия Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в честь Ани Лорак.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Лилия Подкопаева, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь