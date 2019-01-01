Лилия Подкопаева назвала имя новорожденной дочери

Спортсменка также призналась, на сколько поправилась за время беременности.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 19 сентября стала мамой. До сих пор спортсменка не давала откровенных интервью, оберегая свою дочь от излишнего внимания общественности и СМИ.

Читай также: Коляденко прокомментировал слухи о своем романе с Билык

В программе “Светская жизнь“ Лилия Подкопаева не обошла вопросов о материнстве. Спортсменка призналась, что 2-месячную дочь она с мужем Игорем Дубинским назвала Эвелиной.

instagram.com/podkopayeva_official/

Кроме этого, олимпийская чемпионка не скрывает: за время беременности она набрала 9 кг. Однако вернуть идеальную форму Лилии Подкопаевой удалось за очень короткий срок. Она призналась, что помогло ей в этом спортивное прошлое и уход за новорожденной дочкой.

От них было очень легко избавиться! В частности потому, что дочь нас держит в активном режиме. Мы много держим ее на руках, поэтому руки точно всегда будут в хорошей форме, – поделилась Лилия Подкопаева.

Ранее Лилия Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в честь Ани Лорак.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.