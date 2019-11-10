Лилия Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в честь Ани Лорак

Гимнастка Лилия Подкопаева поделилась новым фото 13-летней дочери Каролины.

В воскресенье, 10 ноября, старшая дочь олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой, Каролина Нагорная отпраздновала 13-й день рождения.

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По случаю праздника звездная мама опубликовала в соцсети трогательный пост. Так, на своей странице в Instagram Лилия разместила целую серию снимков именинницы. В подборке можно увидеть фото девочки в разном возрасте.

Отметим, что Лилия назвала старшую дочь в честь своей подруги, певицы Каролины Куек, которая более известная под псевдонимом Ани Лорак. Кроме того, артистка является крестной мамой именинницы.

“Тинейджер! Целых тринадцать лет! Говорят, тринадцать лет -это вершина детства! Моя Каролина, мой малыш, моя #большаямаленькаяЯ, сейчас для тебя нет никаких преград в мире вокруг, ты можешь узнавать новое и каждый раз восхищаться этому без налета усталости и мыслей, что уже видел это сотню раз. Пусть этот день и каждый следующий за ним приносят тебе только свет и радость. С Днем Рождения!“, - написала Лилия Подкопаева.

Напомним, ранее Лилия Подкопаева умилила Сеть новым фото новорожденной дочери.

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