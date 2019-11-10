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Лилия Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в честь Ани Лорак

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Гимнастка Лилия Подкопаева поделилась новым фото 13-летней дочери Каролины.
Лилия Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в честь Ани Лорак
Лилия Подкопаева показала старшую дочь, которую назвала в честь Ани Лорак
instagram.com/podkopayeva_official

В воскресенье, 10 ноября, старшая дочь олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лилии Подкопаевой, Каролина Нагорная отпраздновала 13-й день рождения.

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По случаю праздника звездная мама опубликовала в соцсети трогательный пост. Так, на своей странице в Instagram Лилия разместила целую серию снимков именинницы.  В подборке можно увидеть фото девочки в разном возрасте.

Отметим, что Лилия назвала старшую дочь в честь своей подруги, певицы Каролины Куек, которая более известная под псевдонимом Ани Лорак. Кроме того, артистка является крестной мамой именинницы.

“Тинейджер! Целых тринадцать лет! Говорят, тринадцать лет -это вершина детства! Моя Каролина, мой малыш, моя #большаямаленькаяЯ, сейчас для тебя нет никаких преград в мире вокруг, ты можешь узнавать новое и каждый раз восхищаться этому без налета усталости и мыслей, что уже видел это сотню раз. Пусть этот день и каждый следующий за ним приносят тебе только свет и радость. С Днем Рождения!“, - написала Лилия Подкопаева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тинейджер! Целых тринадцать лет! Говорят, тринадцать лет -это вершина детства! Моя Каролина,@ka_rolinan мой малыш, моя #большаямаленькаяЯ, сейчас для тебя нет никаких преград в мире вокруг, ты можешь узнавать новое и каждый раз восхищаться этому без налета усталости и мыслей, что уже видел это сотню раз. Пусть этот день и каждый следующий за ним приносят тебе только свет и радость. С Днем Рождения!💞 _____________ • • • #girlpower #birthdaygirl #teenager #timeflies #moment

Допис, поширений LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

Напомним, ранее Лилия Подкопаева умилила Сеть новым фото новорожденной дочери.

 

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Теги: Лилия Подкопаева, Ани Лорак
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Источник: Ivonа bigmir)net

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