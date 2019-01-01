Коляденко прокомментировал слухи о своем романе с Билык

Экс-супругов снова подозревают поклонники.

Дмитрий Коляденко и певица Ирина Билык в очередной раз спровоцировали слухи о романе. Напомним, что звезды пришли на светское событие вместе, а поклонники решили, что Ира и Дима вместе.

Читай также: Ирина Билык удивила заявлением о бывших

На днях артист решил прокомментировать слухи и догадки пользователей сети. Так, Коляденко рассказал, что состоит исключительно в дружеских отношениях с бывшей возлюбленной. Он не только общается с Билык, но и охотно ходит с ней на шопинг и даже вручает подарки.

Я бы не сказал, что у нас отношения, мы дружим. Это 100% моя лучшая подруга, я бы даже сказал – боевая подруга. Еще есть время, но Ира уже намекнула мне на дорогой подарок на день рождения, но я должен подумать. Должен посчитать свои денежки, она хочет новую серию дорогого телефона. Ну что же, будем собирать денежки, будем собирать, – признался Коляденко в комментарии телеканалу "Украина".

Ранее Ирина Билык намекнула на проблемы в семейной жизни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.