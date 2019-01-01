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Коляденко прокомментировал слухи о своем романе с Билык

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Экс-супругов снова подозревают поклонники.
Коляденко прокомментировал слухи о своем романе с Билык
Коляденко прокомментировал слухи о своем романе с Билык
ivona.bigmir.net

Дмитрий Коляденко и певица Ирина Билык в очередной раз спровоцировали слухи о романе. Напомним, что звезды пришли на светское событие вместе, а поклонники решили, что Ира и Дима вместе.

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На днях артист решил прокомментировать слухи и догадки пользователей сети. Так, Коляденко рассказал, что состоит исключительно в дружеских отношениях с бывшей возлюбленной. Он не только общается с Билык, но и охотно ходит с ней на шопинг и даже вручает подарки.

Я бы не сказал, что у нас отношения, мы дружим. Это 100% моя лучшая подруга, я бы даже сказал – боевая подруга. Еще есть время, но Ира уже намекнула мне на дорогой подарок на день рождения, но я должен подумать. Должен посчитать свои денежки, она хочет новую серию дорогого телефона. Ну что же, будем собирать денежки, будем собирать, – признался Коляденко в комментарии телеканалу "Украина".

Ранее Ирина Билык намекнула на проблемы в семейной жизни.

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Теги: Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, романы звезд
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