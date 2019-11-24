Джастина Тимберлейка обвиняют в измене: фото

В сети появились кадры на которых женатый певец держится за руки с девушкой.

В сети обсуждают фото Джастина Тимберлейка и Алиши Вейнрайт, держащихся за руки. Напомним, что певец женат на Джессике Бил с 2012 года.

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Так снимки были сделаны папарацци в Новом Орлеане где сейчас проходят съемки фильма “Палмер“ (Palmer), в котором как раз снимаются Тимберлейк и Вейнрайт. По словам источника из окружения актеров, все разговоры относительно их романа - лишь домыслы, не имеющие ничего общего с правдой.

Возможно, на этом небольшом видео кто-то что-то и рассмотрел, но в действительности все обстояло иначе. Там было много людей - члены их команды и друзья. Все они знают друг друга. Ничего не было, - передает слова источника журнал People.

Представитель Вейнрайт также поспешил прокомментировать слухи:

Нет никаких оснований для подобных предположений. В настоящее время они вместе работают над одним проектом. Этим вечером там были не только они, но и вся съемочная группа.

Ранее мы писали, что на Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер.

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