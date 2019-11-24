Джастина Тимберлейка обвиняют в измене: фото
В сети обсуждают фото Джастина Тимберлейка и Алиши Вейнрайт, держащихся за руки. Напомним, что певец женат на Джессике Бил с 2012 года.
Читай также: Джастин Бибер трогательно поздравил жену с днем рождения
Так снимки были сделаны папарацци в Новом Орлеане где сейчас проходят съемки фильма “Палмер“ (Palmer), в котором как раз снимаются Тимберлейк и Вейнрайт. По словам источника из окружения актеров, все разговоры относительно их романа - лишь домыслы, не имеющие ничего общего с правдой.
Возможно, на этом небольшом видео кто-то что-то и рассмотрел, но в действительности все обстояло иначе. Там было много людей - члены их команды и друзья. Все они знают друг друга. Ничего не было, - передает слова источника журнал People.
Video of #justintimberlake and #alishawainwright holding hands provided by the #sun #celebrities #music #fashion #television #movies #hollywood #actress #actor #artist #news #gossip #trend #trending #couples #perezhilton #rumors #realitytv #breakup #2019 #trending305
Представитель Вейнрайт также поспешил прокомментировать слухи:
Нет никаких оснований для подобных предположений. В настоящее время они вместе работают над одним проектом. Этим вечером там были не только они, но и вся съемочная группа.
Ранее мы писали, что на Джастина Тимберлейка напал украинский пранкер.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил