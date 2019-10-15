Актеры "Друзей" могут воссоединиться для съемок спецвыпуска сериала

Телеканал HBO планирует снять продолжение культового сериала "Друзья".

Один из самых популярных сериалов всех времен “Друзья“ может получит продолжение. Телеканал НВО предложил актерам ситкома и его создателям снять спецвыпуск. Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

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Как отмечает издание, исполнители главных ролей в сериале - Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и создатели ситкома Дэвид Крейн и Марта Кауфман встретились вместе, чтобы обсудить возможность снять еще одну серию по случаю 25-летия “Друзей“.

По сообщению СМИ, спецвыпуск “Друзей“ может выйти на новом стримминговом сервисе HBO Max, который начнет работу в 2020 году. Официальных комментариев по поводу съемок продолжения “Друзей“ от HBO Max и Warner Bros нет.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон намекнула на новый проект с актерами сериала “Друзья“.

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