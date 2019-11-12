Разведенная Слава Каминская презентовала live-видео на песню "Скучаю"

Солистка "НеАнгелов" представила совместный трек с музыкантом Евгением Хмарой.

Украинская певица, солистка популярной группы “НеАнгелы Слава Каминская выпустила live-видео на песню из альбома “13“ - “Скучаю“. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале коллектива.

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В черно-белом ролике артистка исполняет композицию под под аккомпанемент пианиста Евгения Хмары. Автором музыки и слов стал Леонид Басович, а режиссером видео выступил Владимир Карпычев.

“СКУЧАЮ“– одна из моих любимых композиций в альбоме #13. Вот бывают такие песни, в которых каждое слово – неслучайно. Я давно мечтала исполнить её под аккомпанемент своего любимого пианиста и soulmate Евгения Хмары. И вот, случилось: симбиоз глубокого текста и нежного инструментала – новое лирик-видео на канале НЕАНГЕЛЫ для ваших осенних вечеров“, - поделилась Каминская в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская показала яркие фото до “пластик“.

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