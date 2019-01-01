Александр Пономарев признался, что его дочь Евгения живет за рубежом.

Александр Пономарев рассказал, где живет его дочь от брака с Мозговой instagram.com/ponomaryovoleksandr

Известный украинский исполнитель и первый представитель Украины на песенном конкурсе “Евровидение“ Александр Пономарев признался, где сейчас живет его дочь от первого брака с Еленой Мозговой. Об 21-летней Евгении артист рассказал в программе “Сніданок з 1+1“, пишет ТСН.

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По словам Пономарева, Евгения работает за границей. Девушка живет в Португалии. Однако, чем именно занимается дочь Пономарев оставил в тайне.

Кроме того, Александр рассказал, что сейчас готовится к грандиозному концерту, который состоится 16 ноября в дворце “Украина“. Звездный отец отметил, что Евгения не сможет приехать, чтобы поддержать его.

Напомним, ранее Пономарев признался, какие у него отношения с экс-женой Мозговой.

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