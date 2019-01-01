Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Александр Пономарев рассказал, где живет его дочь от брака с Мозговой

Комментариев: 0
Александр Пономарев признался, что его дочь Евгения живет за рубежом.
Александр Пономарев рассказал, где живет его дочь от брака с Мозговой
Александр Пономарев рассказал, где живет его дочь от брака с Мозговой
instagram.com/ponomaryovoleksandr

Известный украинский исполнитель и первый представитель Украины на песенном конкурсе “Евровидение“ Александр Пономарев признался, где сейчас живет его дочь от первого брака с Еленой Мозговой. Об 21-летней Евгении артист рассказал в программе “Сніданок з 1+1“, пишет ТСН.

Читай также: “Эх были времена“: Алесандр Пономарев показал архивное фото с Владимиром Кличко

По словам Пономарева, Евгения работает за границей. Девушка живет в Португалии. Однако, чем именно занимается дочь Пономарев оставил в тайне.

Кроме того, Александр рассказал, что сейчас готовится к грандиозному концерту, который состоится 16 ноября в  дворце “Украина“.  Звездный отец отметил, что Евгения не сможет приехать, чтобы поддержать его.

Напомним, ранее Пономарев признался, какие у него отношения с экс-женой Мозговой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Александр Пономарев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь