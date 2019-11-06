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Кортни Кардашьян решила покинуть шоу о звездном семействе

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Старшая сестра семейства Кардашян-Дженнер огорчила поклонников.
Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян
instagram.com/kourtneykardash/

Кортни Кардашьян объявила, что уходит из семейного реалити-шоу. Звезда объяснила свое решение  желанием уделять больше времени семье.

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40-летняя Кортни Кардашьян рассказала о своем решении в интервью с Entertainment Today. Несмотря на шокирующее для поклонников телешоу известие, Кортни поспешила обнадежить их:

Я просто решила проводить больше времени с детьми, вкладывать в них больше сил и быть мамой. Но я не прощаюсь… Возможно, вы меня еще увидите в грядущем, 18-м сезоне. Его как раз сейчас снимают. Возможно, что даже у меня дома.

Недавно семейство Кардашьян засветились со своим отцом-трансгендером.

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Теги: Кортни Кардашьян, семейство Кардашьян, реалити-шоу
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