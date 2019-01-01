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Семейство Кардашьян засветились со своим отцом-трансгендером

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Ким и Кортни Кардашьян вместе с Кендалл Дженнер поздравили Кейтлин Дженнер с юбилеем.

Семейство Кардашьян засветились со своим отцом-трансгендером
Семейство Кардашьян засветились со своим отцом-трансгендером
ivona.bigmir.net

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Светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян показала кадры встречи со своим отчимом, который несколько лет назад сделал операцию по смене пола и стал женщиной. Теперь его зовут Кейтлин и он живет с женщиной, которая также является трансгендером. На днях Кейтлин отпраздновала юбилей - 70 лет. Так, Ким решила показать подписчикам семейные кадры с празднования добавив несколько фото в Инстаграм.

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На них, кроме самой Ким, присутствуют именинница - Кейтлин, одетая в черную водолазку и длинную темную юбку, старшая сестра Ким - Кортни Кардашьян, которая также выбрала наряд черного цвета. Из родных дочерей Кейтлин - в кадре появляется только Кендлалл, тоже одетая в черное, а младшей дочери 22-летней Кайли на фото не видно. 

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Сама же Ким Кардашьян выбрала для встречи с родственниками светлый наряд - серый пуловер и светлые брюки со змеиным принтом.

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Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала фото с Кендалл Дженнер 20-летней давности.

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Теги: Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кейтлин Дженнер
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Источник: ivona.bigmir.net

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