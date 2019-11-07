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"Это всего лишь шоу": Леди Гага прокомментировала роман с Брэдли Купером

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Леди Гага призналась, что ее отношения с коллегой по фильму "Звезда родилась" Брэдли Купером были исключительно игрой.
"Это всего лишь шоу": Леди Гага прокомментировала роман с Брэдли Купером
"Это всего лишь шоу": Леди Гага прокомментировала роман с Брэдли Купером
GettyImages

Известная американская исполнительница и актриса, обладательница “Оскара“ Леди Гага впервые откровенно рассказала об отношениях с актером и режиссером Брэдли Купером. Об этом пишет журнал Elle. В интервью изданию, артистка заявила, что роман с коллегой по фильму “Звезда родилась“ был исключительно игрой. Кроме того, 33-летняя знаменитость назвала прессу “очень глупой“.

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По словам Леди Гаги, они с Купером просто создали историю любви. Артисты хотели, чтобы зрители, которые смотрели их совместное выступление на Оскаре, поверили в эту историю. Гага отметила, что она и Брэдли усердно работали над этим “представлением“. Также певица добавила, что они с Купером обсуждали слухи об их любовных отношениях и пришли к выводу, что “проделали отличную работу“.

“Откровенно говоря, я думаю, что пресса очень глупая. Ведь мы просто создали историю любви. Для меня, как для певицы, так и для актрисы, было важно, чтобы люди поверили, что мы влюблены. И мы хотели, чтобы люди чувствовали эту любовь на Оскаре. Мы хотели, чтобы она проходила сквозь объектив этой камеры и попадала в каждый экран телевизора, в котором нас видел зритель. И мы усердно работали над этим, мы работали в течение нескольких дней. Мы запланировали все это, ведь это всего лишь шоу. И мне кажется, что мы сделали свою работу на отлично“, - призналась Леди Гага в интервью Опре Уинфри для журнала Elle.

Леди Гага и Брэдли Купер на
Леди Гага и Брэдли Купер на "Оскаре 2019"
GettyImages

Напомним, ранее Леди Гага сыграет в фильме об убийстве известного модельера.

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Теги: Леди Гага, Брэдли Купер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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