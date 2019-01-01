Леди Гага сыграет в фильме об убийстве известного модельера
Известная певица и актриса Леди Гага, которая вместе с фанатом упала со сцены, появится в криминальной драме об убийстве Маурицио Гуччи – бывшего главы итальянского дома моды и внука основателя Gucci Гуччио Гуччи. Режиссером будущего фильма выступит Ридли Скотт. Об этом пишет Variety.
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Леди Гаге досталась роль Патриции Реджани – экс-жены Маурицио Гуччи. Реджани, прожившая с супругом 18 лет в браке, наняла киллера, который 26 марта 1995 года расстрелял Маурицио. А всему виной – ссоры и измены.
Работа над фильмом началась восемь лет назад, но длительный период времени находилась в замороженном состоянии. Известно, что ранее Ридли Скотт рассматривал на роль Реджиани Анджелину Джоли.
Подробности и дата выхода картины пока неизвестны.
Напомним, что недавно Леди Гага намекнула на разрыв с Дэном Хортоном.
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