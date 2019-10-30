Актеры шоу "Мамахохотала" Роман Грищук и Аня Гресь стали родителями

Народный депутат от партии "Слуга народа" Роман Грищук впервые стал отцом.

Народный депутат от партии “Слуга народа“ и актер юмористического шоу “Мамахохотала“ Роман Грищук и его супруга, звезда “Мамахохотала“ Аня Грець впервые стали родителями. О радостном событии артисты сообщили в соцсетях.

Читай также: Аня Гресь: “Главный совет, который я могу дать молодоженам – говорите“

На своей странице в Instagram Роман написал, что его первенец появился на свет 30 октября в 19:19. Звездный отец добавил к публикации снимок из роддома.

Читай также: Новый сезон на НЛО TV: Какие сериалы и мультфильмы подготовил любимый канал на осень 2019?

Аня Гресь на своей странице в Facebook рассекретила пол малыша и рассказала, как прошел ее день перед рождением сына.

“Днем сделала маникюр и педикюр, потом зашла в строительный магазин, начались схватки, врач сказал ехать в роддом, а у меня в машине мусор на переработку, заехала сдала мусор по дороге, потом встала в пробку и даже со схватками не выезжала на полосу общественного транспорта (и вот мне было интересно, куда же так спешат те люди, которые ехали по ней?) В общем, как дела? Родила) 4270, 54 см, 19:19, пацан“, - написала актриса.

Напомним, ранее мы писали, что Жанна Бадоева поженила участников Мамахохотала-шоу в Таиланде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.