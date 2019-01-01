Аня Гресь: "Главный совет, который я могу дать молодоженам – говорите"

Звезда шоу “Мамахохотала“ рассказала о своей помолвке, свадьбе и супружеской жизни с Романом Грищуком.

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Актриса шоу “Мамахохотала“ на канале НЛО TV Аня Гресь скоро впервые станет мамой. По словам Ани, для них с мужем беременность не была спонтанным шагом – к ней они шли долго и осознанно. Но ещё до беременности в отношениях было столько интересного и необычного! Актриса рассказала о своей “двойной свадьбе“, моменте предложения и о том, как чуть не рассталась со своим будущим мужем накануне помолвки.

Мне очень повезло! Потому что у меня было две свадьбы. При этом получилось очень бюджетно и, действительно, как в сказке. Первая свадьба была в Таиланде. Мы с Ромой (Роман Грищук – экс-руководитель студии “Мамахохотала“, нардеп, – ред.) участвовали в шоу “Жаннапожени“ с ведущей Жанной Бадоевой. Согласно правилам шоу, пару увозят за границу и женят по местным традициям. Я была в золотом сари, Рома ко мне ехал верхом на слоне, около 50 человек несли мне дары, после чего нас венчали буддийские монахи в буддийском храме! И за это все мы не только не платили, но нам даже давали суточные, так как это телевизионное шоу. Конечно, съемки есть съемки, не удалось насладиться красотой на полную и побыть вдвоем… зато это было феерично! Вторая свадьба была через шесть месяцев в Украине. Мы расписались в ЗАГСе, сделали свадебную фотосессию (в этот раз уже были в нашей традиционной свадебной одежде – белое платье и костюм) и посидели в ресторане с родственниками. Поэтому у нас теперь мини-праздник два раза в год.

Помолвка – еще один фееричный момент в наших отношениях . Рома сделал мне предложение в конце нашего юмористического шоу “Мамахохотала“ в зале ДК “КПИ“. Тогда в зале было 1600 человек! Для меня это было полной неожиданностью. Точнее, я так долго этого ждала (мы встречались 6,5 лет), что уже смирилась с тем, что этого никогда не произойдет. И даже за день до этого плакала подружке о том, что, наверное, придется с ним на следующий день расставаться, т.к. он себя очень странно вел, и я уже отчаялась.

Мы в браке 4,5 года с тайской свадьбы и почти 4 – с украинской. За это время мы стали еще ближе, знаем друг друга еще лучше, понимаем друг друга с полувзгляда. И я перестала ревновать. Когда ты встречаешься с парнем больше 6,5 лет (да даже больше четырех лет!), он не делает тебе предложение, и при этом постоянно набирает новых девочек в команду, – хочешь не хочешь, начнешь думать о плохом и в чем-то его подозревать. А чем больше ревнуешь и “выносишь мозг“, тем меньше он хочет делать предложение – порочный круг. Поэтому, парни, не затягивайте, позаботьтесь о сохранении своих же нервов!

За время супружества в наших отношениях не было каких-то кардинальных изменений – кроме того, что мы сейчас ждем ребенка. Беременность планировали, и к этому осознанно подошли. Сначала пожили для себя: путешествовали, наслаждались обществом друг друга. Теперь хочется делиться своим теплом и заботой с маленьким человеком, который станет воплощением нашего союза.

Отношения в паре со временем меняются – и это нормально. Они взрослеют вместе с парой. Проходят розовые сопли, конфетно-букетный период и романтические вечера, но приходят общие цели, планирование семьи, доверие и уверенность в том, что ты всегда можешь рассчитывать на этого человека.

У каждого, наверное, свое понимание “традиционного формата свадебной церемонии“. Для меня – это пышная свадьба, на которую приглашают всех родственников и подружек “чтобы сдохли от зависти“, тратится куча нервов и берется огромный кредит, который не успевают выплатить до того момента, когда решат развестись. К сожалению, часто происходит именно так. Такой формат – не о любви. И не только не о любви пары, но и о нелюбви к себе. Когда делается что-то для кого-то, потому что так принято. Так не должно быть. В Украине у нас была маленькая свадьба на 18 человек, но после я подумала, что можно было обойтись и без нее. Просто расписаться, сделать фотосет и улететь на отдых. Идеально. Я за рационализм, а не за “кому-то что-то доказать и пусть позавидуют“.

В разных парах брак может по-разному влиять на отношения. Мне действительно нужен был этот штамп в паспорте. После него меня сразу же расслабило и отпустило. Для кого-то нормально жить в гражданском браке, или даже в свободных отношениях. Каждому свое. Мне брак пошел на пользу.

Главный совет, который я могу дать молодожёнам – говорите. Обо всем. Что нравится, что не нравится. И вместе находите какое-то решение. Если держать все в себе и молча злиться, ничего из этого не выйдет. Не ложитесь спать, не помирившись. И в ссоре не уходите из дома. Вы можете разойтись по разным комнатам, остыть, а потом решить проблемы – но никогда не уходите, это затянет процесс! Ну и замуж выходите не для кого-то, а для себя. Не потому, что вам скучно/вы завели пятого кота/все вышли замуж, а я – нет. А потому, что вы действительно любите этого человека, чувствуете его поддержку и заботу, и становитесь в этих отношениях лучшей версией себя.

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