Новый сезон на НЛО TV: Какие сериалы и мультфильмы подготовил любимый канал на осень 2019?

Современный детектив, непростые будни юных учителей и эко-мультфильм: чего еще ждать от НЛО TV в новом телесезоне?

8 октября состоялась презентация осеннего телевизионного сезона любимого украинского молодежного канала НЛО TV, который в своих программах привык делать акцент на национальный сериальный продукт, юмористические шоу, программы про путешествия и интервью с самыми знаменитыми мужчинами украинского шоу-бизнеса. Каждый из новых проектов и тех, что уже известны зрителям НЛО TV презентовали представители программ под руководством любимых комиков из “Мамахохотала“ братьев-близнецов Игорем и Алексеем Ревами, которые стали феерическими ведущими вечера. Ivona представляет ТОП главных открытий канала, а также шоу, которые уже успели заслужить уважение украинцев и гордо вступили в свой энный сезон.

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Сериалы

“Паника Вова“

Кажется, наконец на отечественном телевидении появился действительно достойный соперник иностранным “Каслам“ и “Эркюлям Пуаро“. В новом сериале, который будет транслироваться на НЛО TV, главным действующим лицом станет бывший актер, исполнитель роли детектива Владимир Бойко, которому по стечению обстоятельств придется в реальной жизни расследовать преступления. Помогать ему будет его знакомая и по совместительству компьютерный гений - Ника, а распутать им вдвоем придется не одно опасное дело.

"Паника Вова" нло.tv

“Швидка“

В новом сезоне сериала перед командой настоящих медпрофессионалов будут стоять фантастические вызовы, задания и история (кстати, 30% всех случае вполне реальны и происходили в обычной жизни), а отношения внутри коллектива станут еще более горячими. Зрителей ждет еще один сюрприз: в одной из серий снялся Валерий Харчишин - фронтмен группы “Друга ріка“, а вот для того, чтобы узнать, кого он сыграл в любимом сериале, придется включить НЛО TV.

“Громада“

Социально значимый телесериал “Громада“ не имеет ничего общего со своим одноименным “собратом“, который этим летом презентовала платформа Netflix. В продукте НЛО TV речь пойдет не о потерявшихся во времени и реальности школьниках, а о молодой, очень воодушевленной и инициативной девушке Алисе, которая вернулся в родной городок после учебы в Европе и твердо намерена превратить запущенный город в настоящий молодежный культурный центр. Девушке придется столкнутся с твердолобостью чиновников, постараться убедить их в том, что перемены начинаются в первую очередь с самих себя и тем самым запустить их.

"Громада" нло.tv

“Преподы“

В 90-е мы обожали “школьный“ телесериал “Простые истины“, который не только транслировал на экраны жизнь простых школьников и их преподавателей, но и пытался найти ответы на глубинные житейские вопросы. Украинцы придумали свою версию “Истин“ под названием “Преподы“, но в нашем варианте основными героями станут все-таки станут не ученики, а совсем юные преподаватели, которым придется “приручить“ своих воспитанников и доказать коллегам, что они достойны уважения.

Анимационные фильмы

“Небезпечна зона“

Невероятно “сильный“ продукт на эко-тематику сумел сделать НЛО TV, представив его в развлекательном анимационном формате. Создатели мультсериала говорят о необратимых последствиях, с которыми может столкнутся человечество в случае экологической катастрофы, на забавном языке и в юмористической форме. По задумке создателей в “опасной зоне“ остается лишь одна семья Карпенки, которым придется жить один на один з животными-мутантами - посмотрим, как им это удастся.

"Небезпечна зона" нло.tv

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“Чортовийки“

“Чортовийки“ - новый украинский мультфильм, который по словам создателей был вдохновлен “ и “Грифинами“, и “South Park“, но вобрав в себя все лучшее от западного образца, сумел остаться самобытным анимационным фильмом. Трое друзей-подростков Данко, Шпындык и Левко - очень разные по характеру парни, которые постоянно впутываются в неприятности и удачно находят выход из них только благодаря своей смекалке, необычному юмору и, конечно, удаче. Они и ищут сокровища казаков, и борются с огромными улитками, и даже создают свое подпольное производство - поверьте, эти истории стоят того, чтобы их посмотреть.

Шоу

“Без краватки“

Ведущая шоу Иванна Онуфрийчук обещает в очередном сезоне программы “Без краватки“ снова и снова доказывать, что настоящие мужчины существуют и ходят даже по нашей родной украинской земле. В этот раз отстаивать право называется идеальным мужчинами будут известные продюсеры, режиссеры и даже дизайнеры среди которых Серж Смолин, Полиграф Шарикоff, Слава Соломко, Ахтем Сейтаблаев и другие лучшие представители сильной половины украинского шоу-бизнеса.

“Средиземноморский chech-in“

Любимое украинское шоу про путешествия открывает следующий сезон своей программы, который в этот раз удивит новым форматом - “ожидание/реальность“. Команда проекта посетила 15 стран, каждая из которых в свое время была частью Римской империи, но в какой-то момент развития истории пошла своим собственным путем. Теперь же ведущие шоу попытались узнать, какое из государств смогло вынести из своей свободы больше всего преимуществ, а кто бездарно растратил ее.

"Средиземноморский check-in" нло.tv

“Мамахохотала“

Если вы соскучились за каждодневным украинским юмором и вам точно не хватает сил терпеть нынешнее общество, а хочется от души посмеяться над ним, то новый сезон юмористического шоу “Мамахохотала“ буквально создан для вас. Еще больше насущного юмора, ярких миниатюр на злободневную тематику и невероятно стильных новых ведущих. Руководитель юмористической студии отправился покорять политические горизонты, а потому теперь ведущими стали братья-близнецы Игорь и Алексей Ревы.

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“Отак мастак“

В новом сезоне ведущий Серж Куницын снова будет удивлять зрителей забавными и удивительно полезными лайфхаками, а именно: сделает настоящую пушку из офисной бумаги, расскажет историю появления дирижаблей и даже пойдет на самый рискованный эксперимент в своей жизни - сделает настоящую электродугу, то есть молнию, прямо в студии.

"Отак мастак" нло.tv

Примечательно, что “свою“ программу сможет найти каждый телезритель, который решит уделить внимание НЛО TV. Тут вам и забавные детективные и врачебные истории, капелька однообразных, но порой таких неожиданных будней учителей, социально-значимые проекты о загнивающей эко-системе планеты Земля, поданные в мультяшном формате, а также много новых историй о путешествиях “наших“ заграницей и даже откровенные интервью с самыми роскошными и успешными мужчинами Украины.

Раннее мы рассказывали о том, чего зрителям ждать от нового седьмого эпизода шоу “Топ-модель по-украински“.

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