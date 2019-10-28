Узнайте интересные подробности о первом украинском историческом сериале "Слов'яни".

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1. “Слов'яни“ - первый в Украине исторический сериал с элементами фэнтези. Уникальность этой 12-серийной картины еще и в том, что это международный проект, над которым работает украинско-словацкая команда кинематографистов. Главные роли исполняют как словацкие, так и украинские актеры, и среди режиссеров двое словаков (известный нам по полнометражной картине “Межа“ Петер Бебьяк и Михал Блашко) и два украинца (Сергей Санин и Олег Стахурский). Сериал двуязычный: в Словакии зритель будет смотреть его словацком, в Украине - на украинском языке.

Пять интересных фактов об украинском сериале "Слов'яни" Пресс-служба

2. Среди тех, кому достались самые заметные мужские роли, есть актеры, которые по праву считаются суперзвездами в Словакии и Чехии - Юрай Лой и Томаш Машталир. А вот главную героиню после долгих кастингов нашли именно в Украине. Из 50-ти с лишним претенденток продюсеры выбрали 18-летнюю киевлянку Полину Носыхину, которая снимается в кино... с четырех лет. В сериале девушке пришлось найти общий язык с огромными овчарками и оленем, прыгать со скалы и даже тушить пламя. “Все трюки я выполняю сама, для меня это принципиально“, - признается Полина.

Пять интересных фактов об украинском сериале "Слов'яни" Пресс-служба

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3. Постановщик трюков в “Слов'янах“ - известный словацкий каскадер Роман Янкович. Он задействован во многих голливудских картинах и имеет опыт работы со Стивеном Спилбергом, а его коллега Матуш Лайчак работал над трюками в мегапопулярном фэнтези-сериале “Игра престолов“.

Пять интересных фактов об украинском сериале "Слов'яни" Пресс-служба

4. Над костюмами героев и героинь трудилась известная украинская художница Катерина Витвицкая, а доспехи и оружие изготовил историк и реконструктор Максим Рог (он также делал доспехи для героев таких отечественных фильмов, как “Сторожевая застава“ и “Захар Беркут“). “Принцип прост - чтобы это было и исторически достоверно, и удобно, - говорит Максим. - Я сам часто участвую в турнирах, поэтому не понаслышке знаю, какой нужен шлем, чтобы защитить голову, и каким должен быть меч, чтобы им можно было сражаться... “.

Пять интересных фактов об украинском сериале "Слов'яни" Пресс-служба

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5. Специально для съемок в лесу на Житомирщине, вблизи сел Деныши и Тригорье, построили два славянских городища. “Это не бутафория, а настоящие здания, и прежде чем их строить, мы консультировались с историками и археологами, - рассказывает художник-постановщик Павел Ярмусевич. - Сооружения практически сразу вызвали огромный интерес у местного населения, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы сохранить их и создать на основе городищ музей под открытым небом, посвященный древнеславянскому периоду нашей истории. Ну и, конечно, картине, которую телезрители увидят уже в 2020 году“.

Напомним, ранее украинский фильм “Домой“ стал победителем Босфорского кинофестиваля.

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