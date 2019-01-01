"Девичник": 6 самых известных актрис Украины на одной сцене

Екатерина Кистень, Наталия Васько, Алена Алымова, Анастасия Касилова, Ксения Вертинская и Анна Кошмал исполнят главные роли в спектакле "Девичник".

3 ноября в 19:00 в Доме офицеров состоится премьера комедийного спектакля “Девичник“ по мотивам романа Лоры Каннингем “Прекрасные тела“. В главных ролях: Екатерина Кистень, Наталия Васько, Алена Алымова, Анастасия Касилова, Ксения Вертинская, Анна Кошмал. Режиссер: Тихон Тихомиров.

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По сюжету шесть подруг собираются вместе - молодые, красивые, незамужние женщины. Они давно не виделись, да и повод есть: одна из них беременна. Это действительно событие, ведь ребенка пока нет ни у одной. О чем пойдет речь? О мужчинах, естественно. И о том, чего сегодня решительно не хватает женщинам. Разговоры кружат по орбитам постели, брака, семьи, делают большие витки, уходя в “открытый космос“ интима и откровений.

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“Я работал с шестью популярными актрисами, которые постоянно заняты на съемках и непросты в “обращении“. Конечно, справился, но к концу процесса стал геем“, - смеется режиссер Тихон Тихомиров.

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“Девичник“ можно сравнить с американским коктейлем: кола, лед, сливки и спелые ягоды - по вкусу. Употребляется под тяжелую музыку Бетховена и легкомысленные мелодии Верди: смех сквозь слезы. Спектакль обнадеживает и дарит оптимистический заряд.

“Этот спектакль про женщин и про голоса в их голове. Девушки часто фантазируют и драматизируют, а потом сами верят в эту реальность и ещё других убеждают. Моя героиня переживает измену мужа. Реальная она или нет – никто не знает. Но главное, что есть круг подруг, которые могут поддержать“, - комментирует Алена Алымова.

“Раскроются те темы, о которых неудобно говорить, и которые женщины сами часто скрывают. Откроется ящик Пандоры. Моя героиня Марта все свои силы бросает на то, чтобы скрыть саму себя от себя же, не признаваться, какая она на самом деле. Наш спектакль о настоящей любви. Смысл этого слова стал слишком затерт. “Девичник“ поможет зрителям задуматься: “люблю ли я?“, “как я люблю?“, “хочу ли, чтобы меня так любили?“ Мы с девчонками в спектакле поднимем эти вопросы, чтобы каждый сам себе на них ответил“, - комментирует Наталья Васько.

Спектакль идет на русском языке и будет показан в 22 городах Украины!

Художник: Мария Крутоголова. Продюсеры: Театральное агентство ТЕ-АРТ, Татьяна Едемская и театрально-концертное агентство Стар-Сити, Елена Новохатко.

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