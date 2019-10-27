Картина крымскотатарского режиссера Наримана Алиева признана лучшим иностранным фильмом.

Украинский фильм "Домой" стал победителем Босфорского кинофестиваля Кадр из фильма

Полнометражный фильм “Домой“ крымскотатарского режиссера Наримана Алиева признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля в Стамбуле. Об этом сообщается на официальной странице картины в Facebook.

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Церемония награждения состоялась 25 октября в Стамбуле. Нариман Алиев лично получил награду из рук председателя Международного жюри, филиппинского режиссера и обладателя пальмовой ветви Канн за режиссуру Брийанте Мендозы.

Исполнитель главной роли Ахтем Сеитаблаев также получил награду за лучшую мужскую роль.

Фильм “Домой“ рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей поехали в Киев после аннексии Крыма. Рассказ начинается с того, что погибает его старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям.

В проекте снялись известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и актер Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко (“Атлантида“, “Дикое поле“), а его международным продвижением занимается компания Wild Bunch.

Отметим, что на ОМКФ-2019 фильм “Домой“ взял Гран-при.

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