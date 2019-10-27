Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Украинский фильм "Домой" стал победителем Босфорского кинофестиваля

Комментариев: 1
Картина крымскотатарского режиссера Наримана Алиева признана лучшим иностранным фильмом.
Украинский фильм "Домой" стал победителем Босфорского кинофестиваля
Украинский фильм "Домой" стал победителем Босфорского кинофестиваля
Кадр из фильма

Полнометражный фильм “Домой“ крымскотатарского режиссера Наримана Алиева признан лучшим иностранным фильмом 7-го Международного Босфорского кинофестиваля в Стамбуле. Об этом сообщается на официальной странице картины в Facebook.

Читай также: Певица Cardi B получила роль в "Форсаже 9"

Церемония награждения состоялась 25 октября в Стамбуле. Нариман Алиев лично получил награду из рук председателя Международного жюри, филиппинского режиссера и обладателя пальмовой ветви Канн за режиссуру Брийанте Мендозы.

Исполнитель главной роли Ахтем Сеитаблаев также получил награду за лучшую мужскую роль.

Фильм “Домой“ рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей поехали в Киев после аннексии Крыма. Рассказ начинается с того, что погибает его старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям.

В проекте снялись известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и актер Ремзи Билялов. Продюсером ленты выступает Владимир Яценко (“Атлантида“, “Дикое поле“), а его международным продвижением занимается компания Wild Bunch.

Отметим, что на ОМКФ-2019 фильм “Домой“ взял Гран-при.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Нариман Алиев, "Домой", кино, награда, кинофестиваль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.10.2019, 17:24
Оценка:  0
pусский
Это говнище - сплошное наeбалово для лохов и майдаунов, ждите выхода правдивого вестерна "Как россияне Крым от бандеровцев спасали!" А эту парашу можно не смотреть.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь