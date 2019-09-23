"Мисс Украина 2019" влипла в скандал из-за Крыма

Маргарита Паша назвала аннексированный Крым "принадлежащим всем людям".

Победительница конкурса “Мисс Украина 2019“ харьковчанка Маргарита Паша вызвала негодование в сети из-за своего высказывания о принадлежности Крыма. Девушка считает, что оккупированный Россией Крым “принадлежит всем“.

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Об этом Паша сказала журналистам во время празднования Дня ООН в Украине.

Крым – всех людей. Вся территория Земли – она принадлежит всем нам, – считает Маргарита.

Модель добавила, что посещала полуостров в детстве, а ее любимые крымские места – Ялта и Форос.

Пользователи сети бурно отреагировали на слова “Мисс Украина“ и высказали свое негодование:

Все эти королевы недалекие.

То есть, следуя логике Марго, она – тоже “для всех“, “общая“!?

На билет в Ростов, в общем, вполне себе наговорила, - пишут украинцы.

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