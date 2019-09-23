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"Мисс Украина 2019" влипла в скандал из-за Крыма

Комментариев: 1
Маргарита Паша назвала аннексированный Крым "принадлежащим всем людям".
"Мисс Украина 2019" влипла в скандал из-за Крыма
"Мисс Украина 2019" влипла в скандал из-за Крыма
instagram.com/margoritapasha/

Победительница конкурса “Мисс Украина 2019“ харьковчанка Маргарита Паша вызвала негодование в сети из-за своего высказывания о принадлежности Крыма. Девушка считает, что оккупированный Россией Крым “принадлежит всем“.

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Об этом Паша сказала журналистам во время празднования Дня ООН в Украине.

Крым – всех людей. Вся территория Земли – она принадлежит всем нам, – считает Маргарита.

Модель добавила, что посещала полуостров в детстве, а ее любимые крымские места – Ялта и Форос.

Пользователи сети бурно отреагировали на слова “Мисс Украина“ и высказали свое негодование:

  • Все эти королевы недалекие.
  • То есть, следуя логике Марго, она – тоже “для всех“, “общая“!? 
  • На билет в Ростов, в общем, вполне себе наговорила, - пишут украинцы.

В Киеве выбрали “Мисс Украина Вселенная“ 2019: смотрите яркие фото победительницы.

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Теги: Маргарита Паша, Крым, скандал, Мисс Украина 2019
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  26.10.2019, 19:39
Оценка:  0
pусский
Крым наш, но если оплатят посещение - мы и хохлов пустим, Крым общий для туристов всех стран! Главное, башляйте, чтобы россиянам было на что выпить и закусить, гы-гы-гы! Простите, я пёрнул...
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